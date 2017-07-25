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  3. 25 Temmuz 2017 18:15

Ataşehirde helikopter destekli narkotik uygulaması

İstanbul polisi Ataşehir’de farklı mahallelerde çok sayıda adreste narkotik uygulaması yaptı. Helikopter destekli uygulamalarda umuma açık yerler, parklar ve otomobillere yönelik çalışmalarda çok sayıda aranan kişi gözaltına alındı.

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Apartman boşluğundaki yangın korkuttu
Apartman boşluğundaki yangın korkuttu
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Freni boşalan araç az daha evin üstüne uçuyordu
Freni boşalan araç az daha evin üstüne uçuyordu
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Skandal tişörtün detayları ortaya çıktı
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Başkentte AVMde yangın paniği
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