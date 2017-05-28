  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Mayıs 2017 15:15

Ataşehirde semazenlerin, su ve ışık eşliğindeki gösterisi havadan görüntülendi

Ataşehir’de Ramazan’ın ilk iftarı, semazenlerin havuzdaki su ve ışık eşliğindeki gösterisiyle başladı. Görsel bir şöleninin oluştuğu gösteri, havadan görüntülendi.

Video Galeri
Manisadaki depremler tedirgin ediyor
Manisadaki depremler tedirgin ediyor
Video Galeri
Galatasaray Adasında yıkım çalışmaları sona erdi
Galatasaray Adasında yıkım çalışmaları sona erdi
Video Galeri
Bağcılardaki iftar sofrasında 5 bin kişi buluştu
Bağcılardaki iftar sofrasında 5 bin kişi buluştu
Video Galeri
Park halindeki araç alev topuna döndü, facianın eşiğinden dönüldü
Park halindeki araç alev topuna döndü, facianın eşiğinden dönüldü
Video Galeri
Hasbahçe’de Ramazan etkinlikleri başladı
Hasbahçe’de Ramazan etkinlikleri başladı
Video Galeri
Ablasını bıkmadan usanmadan her gün korkuttu
Ablasını bıkmadan usanmadan her gün korkuttu