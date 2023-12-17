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  4. Atatürk 2 filminin fragmanı yayınlandı

Atatürk 2 filminin fragmanı yayınlandı

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Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Atatürk filminin ikincisi olan Atatürk 2 filminin fragmanı yayınlandı.

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