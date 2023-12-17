Anasayfa Video Galeriler Gündem Atatürk 2 filminin fragmanı yayınlandı Atatürk 2 filminin fragmanı yayınlandı 17 Aralık 2023 Pazar Saat: 01:07 Güncelleme: 17 Aralık 2023 Pazar 01:07 Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Atatürk filminin ikincisi olan Atatürk 2 filminin fragmanı yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657e1fb957bfe1d31f04ff23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa attılar Meteoroloji uyarmıştı: Edirne bembeyaz! Otobüs şoförü kadın yolcuyu tartaklayarak araçtan attı Deprem bölgesindeki 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu Ece Ronay soruşturmasında yeni gelişme Bina Kimlik Sistemi 81 ilde başladı Ünlü olmak isterken 1 milyon TL borç sahibi oldu Pes! Vallahi pes, billahi pes! Taksici değil sarı maganda! Çanakkale’de Kepez Deresi taştı, sahil yolu trafiğe kapatıldı