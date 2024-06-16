Anasayfa Video Galeriler Gündem Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı 16 Haziran 2024 Pazar Saat: 14:16 Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na balta ile zarar veren 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666ec992c39d53fee70073a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de kan donduran olay: 15 yaşındaki kız 120 bıçak darbesiyle öldürüldü İstanbullular plajlara akın etti Tatil cennetinde bayram yoğunluğu: Oteller doldu, sahiller tıklım tıklım 16 yaşındaki kızı karnından bıçakladı 2024'ün Türkiye'sinde yine aynı manzara: Yasak dinlemediler Ataşehir'de kaçan kurbanlık vatandaşlara zor anlar yaşattı Kağıthane'de kurbanlık boğa otoparka girdi: Ekiplerle köşe kapmaca oynadı Beyoğlu'nda kızgın boğa mezarlığa daldı: İki kişiyi yaraladı, kabir ziyaretine gelenler çıkartıldı İstanbul'da kurban kesim anları doldu taştı