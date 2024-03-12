Anasayfa Video Galeriler Gündem Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı 12 Mart 2024 Salı Saat: 15:05 Manisa'da bir kişi elindeki baltayla Atatürk büstüne saldırdı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f045189f032a6fac0a0583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya'da 15 kişiyi taşıyan uçak düştü 4 kişilik ailenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Tam 442 yıllık! Çürümeye terk edilen tarihi yapı alarm veriyor! Yunanistan ve Suriye sınırında 46 kişi yakalandı Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu: Salonu terk etti İmamoğlu, para sayma görüntülerinin perde arkasını açıkladı Kuyumculardan gram altın için tarihi uyarı Bugün de utandık: Burası Türkiye'nin ''çöp'' ormanı 98 yaşında vefat etmişti... Asırlık el yazısı notlarında bir ömrün tanığı oldu