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  3. 12 Kasım 2018 12:28

''Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...''

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde hoca olduğu sanılan bir amcanın Atatürk hakkındaki sözleri en çok izlenen videolar arasına girdi.

Bilgin Pro
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