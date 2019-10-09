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  3. 09 Ekim 2019 17:05

Atatürk büstünü elleriyle yıkadı

Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki ortaokulun dış cephesinde, mantolama işi yapan işçi, kirlenen Atatürk büstünü kovayla su dökerek yıkadı.

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