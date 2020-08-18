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  3. 18 Ağustos 2020 08:20

Atatürk düşmanları böyle gözaltına alındı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde iki kadın durup dururken "Atatürk’ü sevmiyorum" diye bağırmaya başlayınca ortalık karıştı. Çevredekiler kadına tepki gösterirken olay yerine gelen polis kadını gözaltına aldı.

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