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MARMARA'DA KORKUTAN DEPREM !
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  3. 11 Nisan 2017 21:20

Atatürk Havalimanı etrafında drone alarmı

Atatürk Havalimanı’nda uçakların iniş yaklaşma hattının yakınında drone uçurulduğu ihbarı polisi alarma geçirdi.

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Yurtdışı oyları Ankaraya getiriliyor
Yurtdışı oyları Ankaraya getiriliyor
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Selçuk Kaymakamı trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
Selçuk Kaymakamı trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
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Gaziantepte çatışma çıktı
Gaziantepte çatışma çıktı
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Kimyasal tüpler patladı: 4 işçi zehirlendi
Kimyasal tüpler patladı: 4 işçi zehirlendi
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Cizrede kedi kurtarma operasyonu
Cizrede kedi kurtarma operasyonu
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87 yaşında ama hâlâ aile bütçesine katkı sağlıyor
87 yaşında ama hâlâ aile bütçesine katkı sağlıyor