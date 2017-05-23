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  3. 23 Mayıs 2017 17:45

Atatürk Havalimanı trafiğini alt üst eden köpek kamerada

Atatük Havalimanı'nı birbirine katan köpeğin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, köpek uçaklara aldırış etmeden pistte dolaşıyor.

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