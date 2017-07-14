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  3. 14 Temmuz 2017 16:20

Atatürk Havalimanına 15 Temmuz Destanı yazısı konuldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin en önemli noktalarından birisi olan Atatürk Havalimanı girişine "15 Temmuz Destanı" yazısı konuldu.

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Temmuz ayında kartopu oynadılar
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