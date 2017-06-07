  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Haziran 2017 10:45

Atatürk Havalimanına yeni güvenlik önlemleri

ABD ve İngiltere uçuşlarına getirilen elektronik yasağının ardından Atatürk Havalimanı’na konulacağı açıklanan 2 tomografi cihazı dün gece getirildi.

Video Galeri
Parlamento çevresindeki panik kamerada
Parlamento çevresindeki panik kamerada
Video Galeri
Taksimde nostaljik tramvayın rayları döşenmeye başlandı
Taksimde nostaljik tramvayın rayları döşenmeye başlandı
Video Galeri
İran Parlamentosuna silahlı saldırı: 1 ölü
İran Parlamentosuna silahlı saldırı: 1 ölü
Video Galeri
9 evin su saatini çalan hırsız yakalandı
9 evin su saatini çalan hırsız yakalandı
Video Galeri
Teravihe giden kadınlara otomobil çarptı: 1i ağır 3 yaralı
Teravihe giden kadınlara otomobil çarptı: 1i ağır 3 yaralı
Video Galeri
Patenli gençlerin E-5te tehlikeli yolculuğu
Patenli gençlerin E-5te tehlikeli yolculuğu