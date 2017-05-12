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  3. 12 Mayıs 2017 23:15

Atatürk Havalimanında faciadan dönüldü

Atatürk Havalimanı iç hatlar geliş kısmı önünde lüks bir araçta çıkan yangın korkulu anlara neden oldu.

Video Galeri
Hastane acilinde silahlı kavga: 3 yaralı
Hastane acilinde silahlı kavga: 3 yaralı
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Çakmak gazı parladı: 4 çocuk yaralı
Çakmak gazı parladı: 4 çocuk yaralı
Video Galeri
3 yaşındaki kayıp çocuk fındık bahçesinde bulundu
3 yaşındaki kayıp çocuk fındık bahçesinde bulundu
Video Galeri
Başkentte silahlı saldırı
Başkentte silahlı saldırı
Video Galeri
Evden 4 kamyon çöp çıktı
Evden 4 kamyon çöp çıktı
Video Galeri
Boğazda arabalı vapur lüks tekneye çarptı
Boğazda arabalı vapur lüks tekneye çarptı