  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Temmuz 2017 18:15

Atatürk Havalimanında koku alarmı

Atatürk Havalimanı’nda kaynağı belirlenemeyen koku, havalimanı yetkililerini harekete geçirdi. Terminal içerisinde yayılan kokunun tespiti için inceleme başlatıldı.

Video Galeri
Pervin Buldan kaza geçirdi
Pervin Buldan kaza geçirdi
Video Galeri
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe miting alanına ulaştı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe miting alanına ulaştı
Video Galeri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşı ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşı ile bir araya geldi
Video Galeri
Kılıçdaroğlu: Güvenparkta başladığımız yürüyüşü Maltepede noktaladık
Kılıçdaroğlu: Güvenparkta başladığımız yürüyüşü Maltepede noktaladık
Video Galeri
Kılıçdaroğlunun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi
Kılıçdaroğlunun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi
Video Galeri
Sancaktepede polisle gasp çetesi arasında silahlı çatışma
Sancaktepede polisle gasp çetesi arasında silahlı çatışma