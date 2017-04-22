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  3. 22 Nisan 2017 17:20

Atatürk Havalimanında korku dolu anlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Köpek sahiplenme tartışmasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı
Köpek sahiplenme tartışmasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı
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Medipol Başakşehir futbolcuları gazetecilere saldırdı
Medipol Başakşehir futbolcuları gazetecilere saldırdı
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3’üncü Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı kapılarını açtı
3’üncü Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı kapılarını açtı
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Topbaş: Bundan sonraki çalışmalarımız çok daha farklı olacak
Topbaş: Bundan sonraki çalışmalarımız çok daha farklı olacak
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Teröristlerin deposunda patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Teröristlerin deposunda patlayıcı düzeneği ele geçirildi
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Sokak ortasında kurşun yağdırdı
Sokak ortasında kurşun yağdırdı