Anasayfa Video Galeriler Gündem Atatürk Havalimanı'nda korkutan patlama Atatürk Havalimanı'nda korkutan patlama 09 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 17:20 Türk Hava Yolları (THY)'nın Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c0ce2dbb72ef4822252adb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın kürsüde söylediği sözler akıllara Berat Albayrak'ı getirdi ''Hakim Esat Toklu, patronun doğum günü partisine katıldı'' iddiası Prof. Dr. Ceyhan, 3'üncü dozu kimlerin yaptırması gerektiğini açıkladı Köprü çıkışında otomobil yangını Thodex'in patronunun evinde icra işlemi yapılacak Çok geç olmadan duyun bu yardım çığlığını: Ensemde ölüm kokusu alıyorum Ankara sele teslim: Araçlar sürüklendi, caddeler su altında kaldı Canlı yayında Esra Erol'un çıldırtan iddia: ''Bana cinnet geçirtmeyin'' Haliç'te balıkçının oltasına köpek balığı takıldı