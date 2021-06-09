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Atatürk Havalimanı'nda korkutan patlama

Türk Hava Yolları (THY)'nın Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı.

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