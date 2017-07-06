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  3. 06 Temmuz 2017 16:15

Atatürk Havalimanında patlayan powerbank paniğe neden oldu

Atatürk Havalimanı'nda uçağa powerbank ile alınmayan İngiliz uyruklu yolcu, powerbank'ı uçağın körüğünde yere fırlattı. Patlayan powerbank paniğe neden olurken, yolcu gözaltına alındı.

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