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  3. 12 Temmuz 2017 20:15

Atatürk Havalimanında sahipsiz köpek alarmı

Atatürk Havalimanı’nda aprona giren sahipsiz bir köpek, havalimanı ekiplerini harekete geçirdi.

Video Galeri
Biri hamile üç kadını park yüzünden sokak ortasında dövdüler
Biri hamile üç kadını park yüzünden sokak ortasında dövdüler
Video Galeri
Bayrağı sökmeye çalışan şahıs tutuklandı
Bayrağı sökmeye çalışan şahıs tutuklandı
Video Galeri
Çanakkalede 40 kaçak yakalandı
Çanakkalede 40 kaçak yakalandı
Video Galeri
nın fotoğraf sergisine vatandaşlar yoğun ilgi
nın fotoğraf sergisine vatandaşlar yoğun ilgi
Video Galeri
Halı sahanın ortasında ölüm kamerada
Halı sahanın ortasında ölüm kamerada
Video Galeri
Otizmli çocuklara özel uygulama
Otizmli çocuklara özel uygulama