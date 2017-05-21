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  3. 21 Mayıs 2017 09:15

Atatürk Havalimanı'nda yüzlerce kişi karşıladı

KIYAMDER Genel Başkanı Emre Altınkum Cidde dönüşünde Umre esnasında 25 Nisan'da yaşanan olaylara ilişkin Atatürk Havalimanı'nda bir basın açıklaması yaptı.

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