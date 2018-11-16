Atatürk Havalimanı’ndaki terör saldırısı davasında karar
16 Kasım 2018 19:35
Atatürk Havalimanı’ndaki terör saldırısı davasında karar
İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki terör saldırısı davası karara bağlandı. 45 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin de yaralandığı terör örgütü DEAŞ’in saldırısıyla ilgili 46 sanığın yargılandığı davada ceza yağdı. Davada 6 sanığın "anayasayı ihlal" ile 45 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi. 6 sanık...