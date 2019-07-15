Atatürk Havalimanı’ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
15 Temmuz 2019 21:15
Atatürk Havalimanı’ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle organize edilen etkinliğe katılmak isteyen binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı’na akın etti. Havalimanında vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen anma etkinliğine vatandaşları yoğun ilgi gösterdi....