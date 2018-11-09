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  3. 09 Kasım 2018 20:19

Atatürk Mevlidi Şerif ile anılacak

Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıldönümünde Mevlidi Şerifle anılacak.

Bilgin Pro
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