Atatürk Orman Çiftliği'ne lüks konut projesi

Atatürk Orman Çiftliği bölgesine Limak Holding tarafından lüks konutlar, dükkanlar yapılması için proje hazırlandığı ortaya çıktı.

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