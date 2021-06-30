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Atatürk Orman Çiftliği'ne lüks konut projesi

Atatürk Orman Çiftliği bölgesine Limak Holding tarafından lüks konutlar, dükkanlar yapılması için proje hazırlandığı ortaya çıktı.

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