Anasayfa Video Galeriler Gündem Atatürk Orman Çiftliği'ne lüks konut projesi Atatürk Orman Çiftliği'ne lüks konut projesi 30 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 14:10 Atatürk Orman Çiftliği bölgesine Limak Holding tarafından lüks konutlar, dükkanlar yapılması için proje hazırlandığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60dc5128397b166719231623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağlık ocağında korona virüs aşısı hırsızlığı kamerada Köpeği tekmeleyen site yöneticisini havuza attı İstanbul barajları yeniden alarm veriyor İstanbul'da 9 yaşındaki çocuğa pitbull saldırısı Müsilajlı denize girilir mi? Canlı yayında korkutan sözler Uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi Tacizciye öldüresiye dayak! Polis gelene kadar linç ettiler Elif'in şüpheli ölümünde arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu 7'si polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı