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  3. 05 Haziran 2017 09:46

Atatürk silüetine yoğun ilgi

Ardahan'ın Damal İlçesinde her yıl bu tarihlerde ortaya çıkan Atatürk Silueti, yine yoğun bir ilgiyle karşılandı.

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Kayalıklara Düşen Tatilciyi UMKE 8 saatte Kurtardı
Kayalıklara Düşen Tatilciyi UMKE 8 saatte Kurtardı
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İki grubun kavgasında, olayla ilgisi olmayan kız çocuğu vuruldu
İki grubun kavgasında, olayla ilgisi olmayan kız çocuğu vuruldu
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Ramazan davulcusu bulamayan muhtar çareyi kendisi çalmakta buldu
Ramazan davulcusu bulamayan muhtar çareyi kendisi çalmakta buldu
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Bakan Müezzinoğlunun karşısında kürsüde konuşurken fenalık geçirdi
Bakan Müezzinoğlunun karşısında kürsüde konuşurken fenalık geçirdi
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Şişli Eski Türk Telekom Binasında yangın
Şişli Eski Türk Telekom Binasında yangın
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Ürgüpte çalınan eşyalar bir hafta sonra bulundu
Ürgüpte çalınan eşyalar bir hafta sonra bulundu