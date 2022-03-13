Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Atatürk yaşasaydı MHP'de olurdu'' ''Atatürk yaşasaydı MHP'de olurdu'' 13 Mart 2022 Pazar Saat: 21:55 MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya "CHP'yi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür ama CHP Atatürk'ü suistimal ediyor" deyip, Atatürk bugün hayatta olsaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu" dedi, ortalık karıştı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622e3e19733ae50c7268a663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gelin arabasından aldığı 20 TL'yi beğenmeyince ise öyle bir şey yaptı ki... İsmail Saymaz: ''İktidar yanlısı medya büyütüyor sanıyordum gerçekmiş'' İstanbul'da yine çakarlı, lüks düğün konvoyu Yandaş medyanın hedef gösterdiği isim yanıtını düğününde verdi Kara Harp Okulu töreninde Atatürk'ün adının söylendiği an... Tüyler diken diken oldu! Yeşilçam'ın bir zamanlar en güzeliydi... Havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı Türk uçağı NATO harekatında İstanbul'da eli bıçaklı taksici dehşeti kamerada İstanbul'un ''çılgın kayakçısı'' bu sefer Boğaz'da kaydı