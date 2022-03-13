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''Atatürk yaşasaydı MHP'de olurdu''

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya "CHP'yi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür ama CHP Atatürk'ü suistimal ediyor" deyip, Atatürk bugün hayatta olsaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu" dedi, ortalık karıştı...

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