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  3. 12 Mayıs 2017 15:15

Atatürk'e hakarette flaş gelişme!.. Teslim oldu!

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Süleyman Yeşilyurt Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu.

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