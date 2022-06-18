Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hain saldırı

Trabzon’da sarıklı ve cüppeli iki kişi, bir dükkanın önünde asılı olan Atatürklü Türk bayrağına saldırdı. Trabzon emniyeti, o saldırganları yakaladı.

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