Anasayfa Video Galeriler Gündem Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hain saldırı Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hain saldırı 18 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 21:40 Trabzon’da sarıklı ve cüppeli iki kişi, bir dükkanın önünde asılı olan Atatürklü Türk bayrağına saldırdı. Trabzon emniyeti, o saldırganları yakaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ae1c1602d4b365524dbe43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da ''İki meydan bir cadde'' proje sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi İstanbul'da polise tekme tokat saldırı! O anlar kamerada Türkiye'nin otomobili TOGG'dan müjde: Yüzde 98'i tamamlandı Esra Erol'un stüdyosuna polis girdi: Canlı yayında gözaltı! Polisten Milletvekili Yeneroğlu'na 'Ahlaksız sensin lan!'' Belediye Başkanı kadın mimarlara ödüllerini vermedi Türkiye'de ilk; yüksek hızlı trende yangın tatbikatı Doğum kontrol hapınu kullanmayı bırakan genç kadın hayatının şokunu yaşadı Deniz keyfiniz kabusa dönebilir! Görülmez tehdit RİP