Anasayfa Video Galeriler Gündem Atatürk'ü ve İstiklal Marşı'nı ''çöpe'' attılar! Atatürk'ü ve İstiklal Marşı'nı ''çöpe'' attılar! 28 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 07:45 Denizli’de bir ilkokul önünde çöpe Atatürk posterleri ve İstiklal Marşı tablolarının atılması sonrası okul müdürü görevden uzaklaştırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6088e86a000df23f7616c803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu! Meclis'te tansiyon yükselince oturuma ara verildi. İstanbul'da dehşet anları! Çatıdan böyle atladı Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi Tam kapanmayı duyan kuyruğa girdi! Doktor ameliyat sırasında fenalaşınca... İstanbul'da 29 milyon dolarlık dolandırıcılık operasyonu Bakan açıkladı; turizmciler de aşı sırasına alındı!