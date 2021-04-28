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  4. Atatürk'ü ve İstiklal Marşı'nı ''çöpe'' attılar!

Atatürk'ü ve İstiklal Marşı'nı ''çöpe'' attılar!

Denizli’de bir ilkokul önünde çöpe Atatürk posterleri ve İstiklal Marşı tablolarının atılması sonrası okul müdürü görevden uzaklaştırıldı.

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