  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Atatürk’ün fotoğrafını yakmışlardı... Serbest kaldılar

Atatürk’ün fotoğrafını yakmışlardı... Serbest kaldılar

Güncelleme:

Kayseri'de Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktıkları iddiasıyla yargılanan 4 lise öğrencisi beraat etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türk'e imkansız de otur izle: Bu da Rizeli usulü asansör
Türk'e imkansız de otur izle: Bu da Rizeli usulü asansör
Yusufeli Barajı sonrası yapılan tünel çöktü
Yusufeli Barajı sonrası yapılan tünel çöktü
Yine bir devre mülk, yine bir ücretsiz tatil vurgun: Onbinlerce kişi dolandırıldı
Yine bir devre mülk, yine bir ücretsiz tatil vurgun: Onbinlerce kişi dolandırıldı
Altın piyasasının gerçek bileni kuyumculardan dikkat çeken altın tahmini
Altın piyasasının gerçek bileni kuyumculardan dikkat çeken altın tahmini
Asrın felaketinden kurtuldu, LGS birincisi oldu
Asrın felaketinden kurtuldu, LGS birincisi oldu
Hobi olarak başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor: Müşterisi çok, kilosu 150 TL
Hobi olarak başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor: Müşterisi çok, kilosu 150 TL
Caminin önünde çıplak kadın şaşkınlığı
Caminin önünde çıplak kadın şaşkınlığı
27 ilde 21 milyar TL'lik operasyon: Onlarca gözaltı var
27 ilde 21 milyar TL'lik operasyon: Onlarca gözaltı var
Uraz Kaygılaroğlu erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa
Uraz Kaygılaroğlu erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa