Anasayfa Video Galeriler Gündem Atatürk’ün fotoğrafını yakmışlardı... Serbest kaldılar Atatürk’ün fotoğrafını yakmışlardı... Serbest kaldılar 29 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 12:06 Güncelleme: 29 Haziran 2024 Cumartesi 12:06 Kayseri'de Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktıkları iddiasıyla yargılanan 4 lise öğrencisi beraat etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667fce93ab77a2c4e40b3df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk'e imkansız de otur izle: Bu da Rizeli usulü asansör Yusufeli Barajı sonrası yapılan tünel çöktü Yine bir devre mülk, yine bir ücretsiz tatil vurgun: Onbinlerce kişi dolandırıldı Altın piyasasının gerçek bileni kuyumculardan dikkat çeken altın tahmini Asrın felaketinden kurtuldu, LGS birincisi oldu Hobi olarak başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor: Müşterisi çok, kilosu 150 TL Caminin önünde çıplak kadın şaşkınlığı 27 ilde 21 milyar TL'lik operasyon: Onlarca gözaltı var Uraz Kaygılaroğlu erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa