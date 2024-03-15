Anasayfa Video Galeriler Gündem Atatürk'ün gezi teknesi ''M/G Acar'' böyle görüntülendi Atatürk'ün gezi teknesi ''M/G Acar'' böyle görüntülendi 15 Mart 2024 Cuma Saat: 11:11 Güncelleme: 15 Mart 2024 Cuma 11:11 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gezi teknesi ''M/G Acar'', Çanakkale Deniz Müzesinde, müze olarak sergileniyor. Müze gemide, Atatürk'ün yemek yediği salon ile kamarası yer alıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f402b23f5fd0995d045613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale açıklarında tekne faciası Havlayan köpek sahibini yaktı! 700 bin TL ceza Space X duyurdu: Starship'le iletişim kesildi! Altına talep patlaması! Darphane yetişemiyor Türkiye'nin UNESCO listesinde yer alan lezzeti için davullu alarm Eli silahlı trafik magandası dehşeti kamerada Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı trafik kazası geçirdi Bayraktar AKINCI bir testi daha başarıyla geçti İstanbul'da gece yarısı korkutan yangın