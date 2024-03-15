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  4. Atatürk'ün gezi teknesi ''M/G Acar'' böyle görüntülendi

Atatürk'ün gezi teknesi ''M/G Acar'' böyle görüntülendi

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gezi teknesi ''M/G Acar'', Çanakkale Deniz Müzesinde, müze olarak sergileniyor. Müze gemide, Atatürk'ün yemek yediği salon ile kamarası yer alıyor.

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