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Atatürk'ün heykeline taşlı saldırı

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Kırklareli'nde dün gece, bir kadın Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline taşlı saldırıda bulundu.

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