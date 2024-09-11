Anasayfa Video Galeriler Gündem Atatürk'ün heykeline taşlı saldırı Atatürk'ün heykeline taşlı saldırı 11 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 07:35 Güncelleme: 11 Eylül 2024 Çarşamba 07:35 Kırklareli'nde dün gece, bir kadın Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline taşlı saldırıda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e11e1a6756d0a9ec09ade3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay’da büyük orman yangını İstanbul'da polise silahlı saldırı Bir çocuğa şiddet vakası daha: 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: Onlarca gözaltı var Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı Menzilcilerden mide bulandıran görüntü Oyun düşkünü minik bir faciayı önledi Otomobilin bagajından balık istifi kaçaklar çıktı