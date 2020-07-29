SON DAKİKA
2020-DGS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Temmuz 2020 14:40

Atatürk’ün köşkünde, AK Partil ismin kızına kına gecesi

Yalova’daki Yürüyen Köşk’ün bahçesinde, AK Parti’nin hem Yalova Belediye Başkan adayı hem milletvekili adayı olan Aydın Demirel’in kızı için sazlı sözlü kına gecesi düzenlendi.

Video Galeri
Nikola Tesla'nın hayatı film oldu
Nikola Tesla'nın hayatı film oldu
Video Galeri
Mehmetçik Azerbaycan'da
Mehmetçik Azerbaycan'da
Video Galeri
Koronavirüs yokmuş gibi... Rize'de skandal parti kamerada
Koronavirüs yokmuş gibi... Rize'de skandal parti kamerada
Video Galeri
Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelir? Prof Dr. Ateş Kara tarih verdi
Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelir? Prof Dr. Ateş Kara tarih verdi
Video Galeri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
Video Galeri
Bayramda hava açık ve güneşli olacak
Bayramda hava açık ve güneşli olacak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM