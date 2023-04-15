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Atatürk'ün otomobiline Anıtkabir'de

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936-1938 yılları arasında makam aracı olarak kullandığı Cadillac marka otomobil, 5 yıl süren restorasyonun ardından sergilendiği Anıtkabir'de, dış etkilere karşı özel camekan içinde korunuyor.

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