Anasayfa Video Galeriler Gündem Atatürk'ün otomobiline Anıtkabir'de Atatürk'ün otomobiline Anıtkabir'de 15 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 12:55 Güncelleme: 15 Nisan 2023 Cumartesi 12:55 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936-1938 yılları arasında makam aracı olarak kullandığı Cadillac marka otomobil, 5 yıl süren restorasyonun ardından sergilendiği Anıtkabir'de, dış etkilere karşı özel camekan içinde korunuyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643a749102cf4b73d053e423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emniyet'den büyük operasyon! Ünlü oyuncunun eşi suç örgütü lideri olmakla suçlanıyor Fazıl Say 100. Yıl Marşı'nın kaydını tamamladı 3 kez ertelenmişti bugün gerçekleşti... Türkiye'nin yerli uydusu İMECE uzayda! Euroleague'de büyük skandal! Türk Bayrağı'nı ellerinden aldılar Denizde kabus! Köpekbalığı kadın yüzücüyü böyle saldırdı Kılıçdaroğlu'ndan Tarkanlı ve Sertab Erener'li paylaşım İstanbul'da tatil yoğunluğu! Trafik durma noktasında Kilis'te 6 katlı apartman çöktü! O anlar kamerada Depremzede ailenin dünyası bu tebligatla bir kez daha başlarına yıkıldı