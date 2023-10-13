Anasayfa Video Galeriler Gündem Ateş serbest! Mehmetçik gövde gösterisi yaptı Ateş serbest! Mehmetçik gövde gösterisi yaptı 13 Ekim 2023 Cuma Saat: 20:40 Güncelleme: 13 Ekim 2023 Cuma 20:40 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği, ''Ateş Serbest- 2023 Tatbikatı'' Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirildi. Tatbikatta, 42 silah sistemi kullanıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65298109d3c3fa084f270123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sır olay! Rus diplomat otel odasında ölü bulundu İstanbul'da milyonluk kaza: Gıcır gıcır Togg'lar pert oldu Yeni elektrikli Opel Corsa iddialı fiyatıyla Türkiye’de Süleyman Seba’nın mezarı tahrip edildi Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü İstanbul’da durak boks ringine döndü İstanbul’da DHKP/C’ye operasyon: 5 gözaltı 2 ilde tefeci operasyonu... Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da bir bankacı ''kredi çıkmadı'' diye vuruldu