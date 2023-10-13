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Ateş serbest! Mehmetçik gövde gösterisi yaptı

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği, ''Ateş Serbest- 2023 Tatbikatı'' Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirildi. Tatbikatta, 42 silah sistemi kullanıldı.

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