Anasayfa Video Galeriler Gündem Athena, Grup Yorum şarkısını yeniden yorumladı Athena, Grup Yorum şarkısını yeniden yorumladı 01 Aralık 2022 Perşembe Saat: 14:20 Athena grubu, sosyal medyadan Grup Yorum’un “Haklıyız Kazanacağız” adlı eserini yeniden yorumladığını duyurdu. Grubun açıklamasına göre eser, yarın dijital platformlarda olacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63888df5e4e88312eb052eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Temel atma töreninde skandal! Bir yanda AK Parti şarkısı diğer yanda Kur'an Bir ilde daha sahte içki zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Bakan Nebati: Borsada yatırımcı sayısı 3.2 milyona çıktı Kış geldi, yeni kabusumuz belli oldu: Hastaneye başvurular 3-4 kat arttı MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu Erdoğan'ın ''zincir market'' açıklaması sonrası harekete geçildi Üretici ve market fiyatı arasındaki fark yüzde 236'yı buldu Sular çekildi, Türkiye'nin en minik şehri ortaya çıktı Melis Sezen dans şovu ile büyük alkış aldı