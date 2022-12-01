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Athena, Grup Yorum şarkısını yeniden yorumladı

Athena grubu, sosyal medyadan Grup Yorum’un “Haklıyız Kazanacağız” adlı eserini yeniden yorumladığını duyurdu. Grubun açıklamasına göre eser, yarın dijital platformlarda olacak.

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