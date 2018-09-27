Atık kağıt toplayıcısı bodrum katta ne bulduysa çaldı
27 Eylül 2018 09:40
Atık kağıt toplayıcısı bodrum katta ne bulduysa çaldı
Adana’da bir apartmanın bodrum katındaki gelinlik, sandalye, masa, yatak ve radyatörleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan atık kağıt toplayıcısı tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Güzin Yeter, 17 Eylül günü yan komşusunun kendisini cep telefonuyla arayıp tanımadığı bir...