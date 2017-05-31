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  3. 31 Mayıs 2017 17:45

Atıklar süs eşyası oldu

Kırşehir’de emekli pazarcı Ali Osman Yurdugüzel, atölyeye çevirdiği evinin bodrum katında, topladığı atıkları süs eşyalarına ve evde kullanılabilecek dekoratif araç gereçlere çeviriyor.

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