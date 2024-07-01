Anasayfa Video Galeriler Gündem Atılan sigara izmariti İzmir'i işte böyle yaktı Atılan sigara izmariti İzmir'i işte böyle yaktı 01 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 10:06 İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının, sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66825582b5b799ef0309bfd7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakale Boğazı'nın derinliklerinde sürpriz selfie Türkiye'nin gözü bu davada: Ayşe Ateş'e polis ve çelik yelek koruması Siber dolandırıcılar yakalandı: 11 milyarlık vurgun yapmışlar Bu sefer de Diyarbakır: Suriyelilerin evi kundaklandı, 3'ü çocuk 5 kişi ölümden döndü Gece yarısı büyük gerginlik: Çocuğa istismar iddiası halkı sokağa döktü Yazlık sitede cinayet: Güvenlik görevlisi, bir kişiyi öldürdü Ankara'da hastane otoparkında drift yaptı; o anlar kamerada Bir kadın daha katledildi: Eski eşi olacak cani onu 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlama anı kamerada