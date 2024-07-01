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  4. Atılan sigara izmariti İzmir'i işte böyle yaktı

Atılan sigara izmariti İzmir'i işte böyle yaktı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının, sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara yansıdı.

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