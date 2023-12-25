Anasayfa Video Galeriler Gündem Atilla Taş'ın tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı Atilla Taş'ın tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı 25 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 01:25 Güncelleme: 25 Aralık 2023 Pazartesi 01:25 Şarkıcı Atilla Taş’ın, bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6588afe09ab27ee9e70d1403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Oto galeri değil, gümrük muhafaza otoparkı! DEM'in kongresi terör propagandasına dönüştü! Çok sayıda gözaltı var İstiklal Caddesi'nde büyük panik Alman polisi bir Türk vatandaşını ailesinin gözü önünde öldürdü İstanbul'daki Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet çağrısı skandalı Hastanede doktora yumruklu saldırı kamerada AK Partili isimden canlı yayında tepki çeken ''peygamberler'' açıklaması İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 2 ölü var Şehit cenazesinde CHP'li Özgür Özel'e protesto