Atilla Taş'ın tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Atilla Taş’ın, bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6588afe09ab27ee9e70d1403" allowfullscreen></iframe>