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  3. 06 Mayıs 2018 10:36

Atilla Taş'tan Muharrem İnce'ye seçim şarkısı

Şarkıcı Atilla Taş, Twitter hesabından CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye verdiği desteği paylaştığı videoyla açıkladı.

Bilgin Pro
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