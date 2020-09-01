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  3. 01 Eylül 2020 09:45

Atını yumruklayan Halis Karataş'ın cezası belli oldu!

Arts Man isimli ata, box içinde yumruklayan jokey Halis Karataş, Komiserler Kurulu kararı gereği 60 gün at binmeme cezası aldı.

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