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  3. 13 Aralık 2019 13:35

Atiye'nin resmi fragmanı yayınlandı

İzleyicinin merakla beklediği ve başrolünü Beren Saat'in oynayacağı Netflix'in yeni dizisi Atiye için resmi fragman paylaşıldı. Atiye 27 Aralık'ta yayınlanacak.

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