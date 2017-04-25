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  3. 25 Nisan 2017 16:50

Atla terapinin engelliler üzerindeki mucizevi iyileştirici gücü

ARNAVUTKÖY Belediyesi, engelli çocuklara atla terapi hizmeti verdi. Atlara binerek terapi alan çocukların yaşadığı mutluluk gözlerinden okundu.

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Surda silah seslerinin yerini kuş cıvıltıları aldı
Surda silah seslerinin yerini kuş cıvıltıları aldı
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Bitliste patlama: 1 şehit
Bitliste patlama: 1 şehit
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Tuncelide anne ve yavru ayılar görüntülendi
Tuncelide anne ve yavru ayılar görüntülendi
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Akademi ile turizmi bir araya getiren protokol imzalandı
Akademi ile turizmi bir araya getiren protokol imzalandı
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Yrd. Doç. Dr. Demiryol “Trump sonrası iklim değişikliği politikalarında gerileme yaşandı”
Yrd. Doç. Dr. Demiryol “Trump sonrası iklim değişikliği politikalarında gerileme yaşandı”
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Un yüklü kamyon otobanda devrildi
Un yüklü kamyon otobanda devrildi