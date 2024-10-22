Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın Nemrut Krater Gölü'yle buluşma anı görüntülendi

Dünya'nın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde, Doğa ve Uzay Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Atlas Kuyruklu Yıldızı’nı görüntüledi.

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