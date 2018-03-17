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  3. 17 Mart 2018 19:55

ATM paraları saçtı, fırsatçı adam böyle topladı

Fırsatçı adam parayı böyle topladı. Olay Çin’de meydana geldi. Bozulan atm cihazı, paraları dışarı attı. Bunu gören iki adam da kabine girerek paraları topladı. İkili ardından hızla uzaklaşırken o anlarda güvenlik kamerası da kayıttaydı. (İHA)

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