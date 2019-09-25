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  3. 25 Eylül 2019 17:50

ATMACA füzesinden tam isabet

Milli gemi savar füzesi ATMACA, 10 yıllık çalışmanın ardından atış testlerine devam ediyor. Atmaca, son atış testini de başarıyla gerçekleştirdi.

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