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  3. 12 Temmuz 2019 15:05

ATM’den para çeken Libyalının gasp edildiği anlar kamerada

Bayrampaşa’da ATM’den para çeken Libya uyruklu vatandaşı gasp eden 4 şahıs yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken gasp anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Bayrampaşa Yenidoğan Numunebağ Caddesi üzerinde 11 Nisan tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Libya uyruklu Osama Sassı El Moawı Al Rummash (31), cadde üzerinde...

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