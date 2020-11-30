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  3. 30 Kasım 2020 14:10

Atmosfere giren göktaşının patladığı an kamerada!

Japonya’nın Hyogo eyaletinde bir gök taşının atmosfere girdiği anda ateş topuna dönüşerek düşme anı sosyal medyada bir anda gündemin birinci sırasına oturdu.

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