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  3. 09 Nisan 2018 17:25

ATO’daki saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) Başkanvekili Mustafa Deryal’ın darp edildiği yumruklu saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. ATO binasında düzenlenen komite ve meclis üyelikleri seçimine gelen kalabalık bir grup, meclis başkanlık salonu koridorunda Başkanvekili Mustafa Deryal’e saldırdı. Deryal yumrukla merdivenlerden...

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