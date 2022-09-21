Anasayfa Video Galeriler Gündem ATV ekibine saldırı kamerada ATV ekibine saldırı kamerada 21 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 11:20 ATV Haber muhabiri Sultan Akdoğan ve kameramanı Hakan Aykaç saldırıya uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632ac944b0f2745c660cd383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafik kazası sonrası ortalık karıştı! 3 polis yaralandı Yasa dışı bahise dev operasyon! Tek tek yakalandılar Şehre inen domuz sürüsü kamerada İstanbul Teksas'a döndü! Caddede silahlı çatışma kamerada İstanbul'da 7 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı Mehmet Ali Erbil: ''Erkek halimle ben izleyemedim'' Eski futbolcu Erdoğan top görünce dayanamadı Yabancı uyruklu patronunun iş yerini silahla bastı İranlı kadınların saç kesme eylemine Türkiye'den destek